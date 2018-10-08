الجيش المصري يعلن تفاصيل البيان 28 للعملية "سيناء 2018"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الجيش المصري نتائج البيان رقم 28 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، التي ينفذها منذ فبراير/ شباط الماضي، معلنا مقتل "52 تكفيريا" و"استشهاد ضابط وضابط صف (رتبة أقل من ضابط) وجندي".

وبدأ الجيش المصري بيانه- المنشور على موقع وزارة الدفاع- بصدد العمليات أنها تأتي "استكمالًا للمعارك البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البنية التحتية للعناصر الارهابية".

وتابع: "استلهاما لروح نصر أكتوبر المجيد، واستمرارًا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية: تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (7) أوكار للعناصر الإرهابية وعربتين دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمنى بشمال سيناء، وعلى الاتجاة الغربي تم استهداف عدد (28) عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية، والقضاء على (26) فرد تكفيري شديدي الخطورة وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وعدد (2) جهاز اتصال لاسلكي وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم فى مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء".

وأضاف البيان أنه "في ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى بالعريش أسفرت عن القضاء على (26) فردا تكفيريا شديد الخطورة والتحفظ على (10) بنادق آلية و (4) بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين".

كما أشار الجيش المصري في بيانه إلى "ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (26) عربة، وعدد (52) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات".

وذكر الجيش المصري أنه "نتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة تم استشهاد ضابط وضابط صف وجندي"، مضيفا في ختام كلماته أنه "تتواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسؤولية التخلص من الإرهاب الأسود، ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أوالشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم"، حسب نص البيان.