الجيش الليبي: القبض على "الإرهابي" المصري هشام عشماوي

ما الذي يحدث في ليبيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر الإثنين، في عملية أمنية في مدينة درنة"، حسبما أفادت عبر صفحة المتحدث باسمها العميد أحمد المسماري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقل المسماري بيان "غرفة عمليات الكرامة"، التي تتولى تنفيذ العمليات العسكرية في ليبيا، أن "الإرهابي عشماوي قبض عليه في حي المغار في مدينة درنة، وكان يرتدي حزاما ناسفا، لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة التنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة".

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي فجر هذا اليوم الاثنين 8 اكتوبر في عملية امنية في مدينة درنة. Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, October 8, 2018

وأفاد المسماري بأنه "وجد مع عشماوي أثناء القبض عليه زوجة الإرهابي المصري محمد رفاعي سرور وأبنائه".

وعشماوي، ضابط صاعقة مفصول من الجيش المصري، وانفصل عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" وأسس تنظيما باسم "المرابطون" في ليبيا، فضلا عن أنه متهم بالتورط في تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.

وفي عام 2017، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة قرار المحكمة العسكرية، التي قضت بإعدام 14 متهما بينهم عشماوي، بعد إدانتهم في قتل ضابطين و26 مجندا في منطقة الفرافرة الواقعة بصحراء مصر الغربية.

غرفة عمليات الكرامة : الارهابي عشماوي قبض عليه في حي المغار في مدينة درنة و كان يرتدي حزام ناسف لكنه لم يستطيع تفجيره بسبب عنصر المفاجاة وسرعة اتنفيذ العملية من افراد القوات المسلحة. Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, October 8, 2018

وتناقلت وسائل إعلام محلية مصرية نبأ "القبض على عشماوي"، من بينها موقع "بوابة الأهرام"، الحكومي، بالإضافة إلى الإذاعة المصرية عبر شبكتها الرسمية "البرنامج العام"، دون سرد مزيد من التفاصيل. كما أذاعت القناة المصرية الخاصة "إكسترا نيوز" على شاشتها الخبر أيضا.