تركيا (CNN)— كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تصريحات لـCNN، الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ظهر الثلاثاء الماضي، حيث ذهب للحصول على أوراق خاصة بحالته الاجتماعية، للزواج من خطيبته التركية.

وحسب المتحدث فإن وزارة الخارجية التركية استدعت سفير المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، الأحد، وطلبت "التعاون الكامل" في أعقاب اختفاء خاشقجي في قنصلية إسطنبول.

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وذكر المتحدث أن "مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال استدعى سفير السعودية إلى الوزارة [الأحد]. وتم إبلاغه بأننا نتوقع تعاونا كاملا خلال عملية التحقيق".

كان مسؤولان كبيران في الإدارة الأمريكية قد تحدثا لـCNN بشأن خاشقجي، وقالا إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تقول أي شيء علناً في الوقت الراهن، فإن الحكومة الأمريكية تعمل بهدوء في قضية الصحفي المفقود جمال خاشقجي عبر عدة وكالات وعلى مستويات الإدارة العليا.

وأفاد المسؤولان بأن الإدارة ليس لديها معلومات يمكن التحقق منها لتأكيد مزاعم الحكومة التركية، لكن الولايات المتحدة تسعى للحصول على إجابات حول مكان خاشقجي (المقيم الدائم في الولايات المتحدة)، والتحدث إلى المستويات العليا من الحكومة السعودية.

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يشار إلى أن مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في إسطنبول كان قد نفى، فجر الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التصريحات التي نسبتها وكالة أنباء "رويترز"، إلى مسؤولين تركيين، عن أن الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد "قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤوبين تركيين، إن "التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية". ولم يذكر المصدران كيف يعتقدان أن عملية القتل قد تمت. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مماثلا نقلا عن مصادر تركية لم تكشف عنها أيضا، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

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بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومة بلاده تنتظر نتائج التحقيق بقضية اختفاء جمال خاشقجي، مشيراً إلى أنه مازال يحسن "النية" بشأن الأسباب التي أدت لاختفاء الصحفي السعودي، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

ومنذ اختفاء خاشقجي، نفت السلطات السعودية أن يكون لها أي علاقة بالأمر مؤكدة أنها دخل وغادر القنصلية بعد قضاء وقت قصير لطلب أوراق خاصة بزواجه، بينما قالت الرئاسة التركية إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية.