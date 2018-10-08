دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، أن الأنباء التي تم تداولها عن طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي "لا أساس لها من الصحة"، في حين طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القنصلية السعودية بإثبات خروج الصحفي السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تصريحات لمصدر وصفته بـ"المسؤول" في وزارة الخارجية السعودية، أكد فيها أن البيان الذي تداولته أحد المواقع الإلكترونية وتضمن طرد السفير التركي من السعودية "لا أساس له من الصحة".

بالمقابل، قال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن على القنصلية السعودية أن تثبت أن خاشقجي غادرها عبر الكشف عن "التسجيلات المصورة"، وأردف قائلا: "لا يمكنهم تبرئة ساحتهم" بمجرد القول إنه غادر القنصلية، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد"، على حد تعبيره.