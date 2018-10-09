مرسوم بـ"عفو عام" من الأسد بشأن "الفارين" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا بشأن "الفارين" من الخدمة العسكرية في بلاده، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة السورية أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018".

وجاء قرار الأسد "دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم "يقضي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".