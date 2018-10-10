أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- زاد اختفاء الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، من مخاوف نشطاء خارج نطاق المملكة العربية السعودية، إذ رأوا أن التقارير حول خاشقجي تعد أجدد "قنبلة" سياسية في سلسلة من التحركات لـ"سحق المعارضة" تحت قيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال علي الدبيسي، مدير المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من برلين مقرا لها، لـCNN إن "عصر بن سلمان هو عصر المفاجآت الغريبة عن تاريخ هذا البلد"، في إشارة إلى السعودية، مضيفاً: "بناء على ما نعرفه عن حكمه، يبدو أن المآسي لن تتوقف".

وكان الكاتب السعودي، الذي غادر السعودية عام 2017، قد انتقد سياسات السعودية في مقالات رأي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إذ أشار في مقاله الأول بعد مغادرته إلى أن الجو السياسي في المملكة "لا يطاق".

واعتبر الناشط المقيم في لندن، يحيى العسيري، أن خاشقجي يعد شخصاً "يؤثر على الرأي وله وزن ثقيل في الإعلام"، كما أوضح أنه "يحمل حضوراً قوياً في الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية، مضيفا أن تأثير خاشقجي كان "كبيراً للغاية وقد يكون وصوله إلى القنصلية مغرياً للسلطات".

ومن جهته، قال محامي مقيم في لندن وناشط حقوق الإنسان السعودي، سلطان العبدلي، إن "الحملة الدعائية التي أنفق محمد بن سلمان عشرات الملايين من الدولارات عليها قد تسقط بمقال واحد من خاشقجي في واشنطن بوست"، على حد تعبيره.

وشبه العبدلي الكاتب السعودي بـ"الصندوق الأسود للدولة السعودية" بسبب قربه من السلطة مما جعله مطلعاً على أسرار الدولة.

بدورها، قالت الناشطة السعودية، منال الشريف، إن "الأشخاص خارج السعودية لن يعودوا بالتأكيد"، مضيفة: "أنا أعود دائماً، ولكن هذه المرة الأولى في حياتي التي لا أستطيع العودة فيها لأنني لا أعرف ماذا يجري".

وكانت منال الشريف، من ضمن الناشطات اللواتي دافعن عن إلغاء الحظر السعودي على قيادة المرأة، كما كانت أيضاً من مؤيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن "تأييدها له بدأ بالتلاشي مع استمرار حملة القمع ضد المعارضين واعتقال المدافعين عن حقوق المرأة"، على حد تعبيرها.

وكانت CNN قد تواصلت مع السلطات السعودية، إلا أنها لم تتلق أي رد.