محكمة عسكرية تقضي بإعدام 17 وسجن 29 في وقائع "تفجير كنائس" وكمين بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة العسكرية بمحافظة الإسكندرية في مصر، الخميس، بإعدام 17 متهما وسجن 29 آخرين في وقائع "تفجير كنائس" واستهداف كمين أمني بالبلاد.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، التابع لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية، أن الحكم جاء في "القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلي الإسكندرية"، حيث أمرت المحكمة بـ"إعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، وانقضاء الدعوة بالوفاة لـ2 متهمين".

وأضاف أن الحكم يأتي بعد "إدانتهم (المتهمين) باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن قتل 29 شخصا، وشروعهم في قتل (34) آخرين أثناء أدائهم الصلاة، واستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا، ما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخرين، واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن قتل 18 شخصا، وشروعهم في قتل 43 آخرين، واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8، وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة".

وأفاد بأنه "تنوعت الأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم من (البنادق الآلية - ذخائر – مفرقعات)، ليكون إجمالي ما أسفرت عنه جرائمهم قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 فردا وتخريب الممتلكات العامة"، حسب الموقع الإلكتروني.