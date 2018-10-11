السيسي يقارن بين هشام عشماوي وأحمد المنسي: نريد محاسبته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له بشأن القبض على المصري هشام عشماوي، المتهم في قضايا عدة لارتكابه جرائم إرهابية ومحكوم عليه بالإعدام، تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، بشأنه، مشددا على أن القاهرة "تريد محاسبته".

وقبل أيام، أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القبض على هشام عشماوي، فيما قارن السيسي بينه وبين ضابط الصاعقة المصري أحمد المنسي، الذذي يعرف بين المصريين بلقب "الأسطورة"، والذي قُتل خلال خدمته بالجيش المصري خلال مواجهة الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء.

وقال السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تزامنا مع الذكرى 45 لحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973: "هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا ضابط وهذا ضابط، والاثنان كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم أن أحدهما خائن، والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر"، مشددا في معرض حديثه عن عشماوي: "الثاني نريده كي نحاسبه".