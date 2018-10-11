دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ليس "حادثة عابرة ولا يمكن التزام الصمت حيالها".

وقال أردوغان إن القنصلية السعودية في إسطنبول "لديها أحدث أنظمة الكاميرات، وهي قادرة على التقاط أي عصفور أو ذبابة تمر من هناك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" من تصريحات لأدروغان للصحفيين خلال عودته من المجر على متن الطائرة الرئاسية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحقق في الحادثة بجميع أبعادها، قائلا: "هي حادثة جرت في بلادنا ولا يمكننا التزام الصمت حيالها، لأنها ليست حادثة عابرة". وأضاف أن جمال خاشقجي ابن أسرة عريقة وكاتب عمود دولي، والحادثة جرت وهو على وشك الزواج من فتاة تركية، خلال مراجعته القنصلية العامة من أجل إجراء معاملات الزواج.

وتابع أردوغان بالقول: "أصدرت التعليمات للمعنيين في اليوم الأول للحادثة... وبدأنا بمتابعتها سواء مع وزارة العدل أو وزارة الخارجية، وكما هو معلوم فإن للحادثة بُعد خاص يتعلق بمعاهدة فيينا". وأكد أردوغان أنهم يتناولون الموضوع بجميع أبعاده، الأمنية والاستخباراتية وغيرها، وتمت متابعة التطورات بشكل مستمر لحظة بلحظة، بما في ذلك إجراءات الدخول إلى تركيا والخروج منها.

وقال: "هل يمكن ألا يكون هنالك أنظمة كاميرات في قنصلية عامة أو سفارة؟ هل يمكن ألا يكون هناك أنظمة كاميرات في القنصلية السعودية التي جرت فيها الحادثة؟ وهذه الأنظمة قادرة على التقاط أي عصفور يطير أو ذبابة تخرج من هناك، علما أن لديهم أحدث هذه الأنظمة".

وأضاف أن السلطات التركية اتخذت خطوات في إطار معاهدة فيينا، وحصلت على ردود بشأن إمكانية دخول القنصلية العامة السعودية لإجراء التدقيق اللازم، وأن الإجراءات متواصلة بعد هذه الردود سواء على مستوى جهاز الأمن أو وزارة الخارجية أو الاستخبارات التركية.

وأكد أردوغان أنه "لن يكون صائبا حاليا أن أجري تقييما بناء على توقعات، ولكن لدينا مخاوف، ونراها صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، سواء من (الرئيس دونالد) ترامب أو (وزير الخارجية مايك) بومبيو أو (نائب الرئيس مايك) بنس... جميعهم يعبرون عن قلقهم حيال هذه الحادثة". وقال إنه يجب "الانتظار إلى حين اتضاح الصورة في نهاية الإجراءات، من أجل إبداء التقييم الأساسي".