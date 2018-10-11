واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مصدر أمريكي مسؤول مطلع على الاستخبارات، في تصريحات خاصة لـCNN، إن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة لإعادة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إلى المملكة واعتقاله.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر فنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أن خاشقجي قد قُتل، لكن لم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات المسؤولين السعوديين لكن "لم يتضح إذا كان هناك أي خطة على الإطلاق لقتل خاشقجي أو إذا وقع خطأ ما في القنصلية وقٌتل خلال عملية محاولة خطفه وإعادته إلى وطنه". وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن "استدراج خاشقجي إلى القنصلية كان خطة بديلة لأنهم لم يتمكنوا من جعله يعود إلى السعودية". وقال إنه لا يوجد دليل مادي على إذا ما كان خاشقجي مقتولا أم على قيد الحياة.

ولم يكشف المصدر متى أصبحت الولايات المتحدة على علم بهذه المناقشات. ولم يصل إلى حد القول إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بذلك، لكنه رأى أن "مثل هذه الخطة لا يمكن أن تحدث دون موافقته حتى لو أنه ليس مطلعا على تفاصيل العملية". وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، نشرت أولا تقريرا عن اعتراض الولايات المتحدة لاتصالات مسؤولين سعوديين.