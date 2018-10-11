دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مجموعة من الأسئلة على الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الخميس، وذلك قبل إلقاء الأخير خطابه في حفل تأبين والدة عماد مغنية، القيادي الراحل في حزب الله.

وشيع حزب الله والدة عماد مغنية، الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يلقي نصرالله كلمة في حفل تأبينها، الجمعة، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله. وكان عماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله، ولقي مصرعه في عام 2008 إثر تفجير سيارة في دمشق، واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال أدرعي: "هل سيكسر السيد حسن غدًا صمته؟ حتى الآن، فضّل نصرالله الّذي كُشفت خباياه، السكوت، وإعطاء الآخرين مثل جبران باسيل (وزير الخارجية اللبناني) القيام بالأعمال الشّاقة بدلًا منه".

وتابع أدرعي: "لكن، هل سيستغل نصرالله غدًا خطابه المخطط في عزاء الحاجة أم عماد مغنية لتقديم الإجابات لمواطني لبنان؟"، مضيفا: "لماذا تخبّئ مصانع تحويل الصواريخ الدقيقة بجانب مطار الحريري وبجانب بيوتهم؟".

واستكمل: "لماذا بعد تفاخرك في خطابك السابق بالصواريخ الدقيقة فضّلت الاختباء وراء ظهر باسيل في تمثيلية (مش راكبة على عقل حدا)؟"، ليختتم بقوله: "نحن بانتظارك يا نصر الله لتحكيلنا عن القرية المفضلة عليك في إطار تحدي القرى"، حسب تعبيره.