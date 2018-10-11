قاسم سليماني يعزي نصرالله في وفاة "أم عماد": امرأة أسطورية أرعبت إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني رسالة عزاء إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إثر وفاة والدة عماد مغنية، القيادي الراحل في حزب الله.

وشيع حزب الله والدة عماد مغنية، الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يلقي نصرالله كلمة في حفل تأبينها، الجمعة، وفقا لما نقلته قناة "المنار" التابعة لحزب الله. وكان عماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله، ولقي مصرعه في عام 2008 إثر تفجير سيارة في دمشق، واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

وقال سليماني، في رسالة العزاء إلى نصرالله إن "تلك الأم كانت مصدر فيض ورحمة، وبركات ربانية في هذا العالم، تلك الأم يجب أن تسمى بأم حزب الله". وأضاف: "أم عماد امرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة خلال 3 عقود، وأدخلت الرعب والخوف إلى الكيان الصهيوني وكل أعداء الإسلام".

وتابع سليماني بالقول إن "أم عماد وهبت وبكل إخلاص نفسها وعائلتها وكل رأس مالها المتمثل بأولادها الأجلاء قرباناً للإسلام وللبنان خلال أكثر من نصف قرن من الزمن، وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري.

واعتبر سليماني أن "أم عماد ليست أماً لعماد وإخوته بل كانت أماً لكل شهداء لبنان، ورغم كبر سنها لم تتوان يوماً عن الدفاع عن المقاومة حتى آخر لحظة من عمرها، وكانت تنتقل من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن حي إلى حي للدفاع عن هذا الخط".