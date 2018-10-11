ترامب: سنعرف ما حدث لخاشقجي قريبا.. والسعودية ستدفع ثمن حمايتنا لها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن محققين أمريكيين يعملون مع تركيا والمملكة العربية السعودية لمعرفة ما حدث للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته للقنصلية السعودية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي اتصال هاتفي هو الثاني في أقل من 24 ساعة مع قناة "فوكس نيوز"الأمريكية، قال ترامب: "ننظر إلى ذلك بجدية كبيرة جدا، ولا يعجبني الأمر على الإطلاق، لا يوجد مواطنون أمريكيون ولكنه أمر غير مهم في هذه الحالة، لا يعجبني ذلك ولا يعجبني أن يحدث لصحفيين".

وأكد الرئيس الأمريكي أنها "سابقة فظيعة جدا جدا"، قائلا: "لا يمكن أن نسمح بها، ونحن حازمون جدا بهذا الشأن، ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية، ونريد أن نعرف ماذا حدث. لقد دخل، ولا يبدو أنه خرج".

وردا على سؤال "فوكس نيوز" عما يوجد على المحك بالنسبة للعلاقات الأمريكية السعودية، قال ترامب: "العلاقات ممتازة، وقلت لهم ‘ن عليهم أن يدفعوا ثمن الحماية العسكرية. السعودية دولة غنية جدا ولسنوات وسنوات لم تكن لتتواجد السعودية بدون الولايات المتحدة لأننا نحميهم، ولا يُدفع لنا مقابل تلك الحماية، يجب أن يدفعوا لنا، نحن ننفق مليارات ومليارات الدولارات لحماية السعودية، وقلت للملك سلمان: عذرا يا ملك يجب أن تدفع، قلت ذلك بوضوح، وسوف يدفعون".

وحول ما إذا كان يوجد أي خطر الآن على العلاقة مع السعودية، قال ترامب: "يجب أن أعرف ماذا حدث، وعلى الأرجح أننا نقترب من ذلك أكثر مما تعتقدون". وبسؤاله عن تقرير "واشنطن بوست" الذي ادعى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية لإعادة خاشقجي إلى السعودية، قال ترامب: "سوف يكون أمرا مؤسفا جدا، وسنعرف ماذا حدث في المستقبل القريب جدا، فلدينا أشخاص يعملون على الأمر، لا يعجبنا ما حدث ولا أحد يعجبه ما حدث".