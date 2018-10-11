دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بوجود تهديدات ضد الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أو تعرف مسبقا عن احتمال اختفائه، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية عن أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات عن وجود خطر يهدد خاشقجي إذا ذهب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

واختفى خاشجي بعد زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ورغم تكرار السلطات السعودية التأكيد على أنها غادر القنصلية، تنفي السلطات التركية في المقابل أن يكون خاشقجي قد غادر القنصلية.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين حول أنباء عن اعتراض الاستخبارات الأمريكية اتصالات أشارت إلى وجود خطر يهدد خاشقجي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو: " لم تكن لدينا أي معرفة مسبقة بذلك".

وأضاف بالادينو، في المجز الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، أنه "على الرغم من أنني لا أستطيع التعليق على مسائل الاستخبارات، أستطيع أن أجزم أن الولايات المتحدة لم تكن تعرف مسبقا عن اختفاء جمال خاشقجي".

وتابع بالادينو بالقول: "ما زلنا نرى تقارير متضاربة حول ما حدث، ويتمثل موقفنا في أنه من الضروري جدا أن تتمكن السلطات التركية من إجراء تحقيق شامل، بدعم كامل وشفاف من حكومة المملكة العربية السعودية وإصدار نتائج هذا التحقيق بشكل رسمي بمجرد انتهائه".