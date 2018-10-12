دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مساء الخميس، وقوف بلاده "دوما" مع السعودية؛ مضيفا أن السبب وراء ذلك "أنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار".

وكتب وزير خارجية الإمارات: "نقف مع المملكة العربية السعودية دوما؛ لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل".

وتأتي التغريدة الماضية بعد أن اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة"، وفقا لما جاء على حسابه بموقع "تويتر"، الخميس.

ويرى قرقاش أن "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة"، مضيفا: "كما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

واختتم قرقاش تغريدته على موقع "تويتر"، بقوله: "يبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".