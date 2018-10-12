وزير خارجية البحرين: نقف مع السعودية بأرواحنا.. ولا تصالح مع سياسة قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن آل خليفة، الجمعة، على دعم بلاده للمملكة العربية السعودية، بينما هاجم قناة "الجزيرة" القطرية، ورأى أنه لا يمكن التصالح مع سياسة قطر.

وقال خالد بن أحمد، عبر حسابه على تويتر، إن "الهدف هو المملكة العربية السعودية. وليس البحث عن أي حقيقة. ارموا أقنعتكم فنحن معها بأرواحنا". وأضاف: "عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية وتجنيها وكذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها".

ولم يذكر وزير خارجية البحرين موضوعا محددا لكنها تأتي بالتزامن مع تصاعد أزمة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتغطية الإعلامية المواكبة للحدث.

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد قال: "نقف مع المملكة العربية السعودية دوما، لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل"، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء الخميس، دون ذكر موقف محدد.

وجاء ذلك بعد تغريدة أيضا لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد، فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".