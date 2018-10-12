(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه من المحتمل أن يتحدث إلى السعودية وتركيا حول جمال خاشقجي. الذي اختفى منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، الجمعة، قال ماكرون إن "الحقائق الموصوفة جادة ومثيرة للقلق للغاية"، معلنا أنه ينتظر "الحقيقة الكاملة والوضوح"

وردا على سؤال حول مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية قال: "لم أقم أبدا بإدارة دبلوماسية على معايير تجارية. بالنسبة لي، هناك شيء بسيط للغاية في قواعد الدبلوماسية الفرنسية - هو أن السياسة تهيمن على الاقتصاد... لم تهيمن المصالح التجارية على الصوت الفرنسي أبداً".

واعتبر أنه "من الخطأ القول إن المملكة العربية السعودية هي عميل كبير لفرنسا، في أي مجال، هذا غير صحيح".