دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكررة للمملكة بـ"دفع الأموال مقابل الحماية"، قائلا: "وأنا استمع إلى ترامب كنت أتذكر كل ما كنا نسمعه من الإمام الخميني (المرشد الإيراني) حول ما أطلقه عن الإدارة الأمريكية بأنهم ناهبو الشعوب"، حسبما نقلت قناة "المنار".

وجاءت كلمات نصرالله، الجمعة، في خطابه بحفل تأبين والدة عماد مغنية، القيادي الراحل في حزب الله، والتي تم تشييع جنازتها، الإثنين الماضي.

وكان عماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله، ولقي مصرعه في عام 2008 إثر تفجير سيارة في دمشق، واتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله.

ويرى نصر الله أن "ترامب ينهب بطريقة علنية مكشوفة مع استكبار واستعلاء وجشع، وعين ترامب على المليارات العربية في البنوك الأمريكية، وأنا أقول لكم سيأخذ هذه الأموال وهو يعتبر هذه الأموال حق له، فخلافاً للرؤساء السابقين فإن ترامب هو الخطاب الأصيل لأمريكا، وهو خال من عبارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان هو يتحدث في المال فقط"، وفقا لقوله.

وبحسب ما نقلته قناة "ألمنار"، فإن نصرالله يعتبر "معايير ترامب هي معايير المال ولا يعترف بشيء آخر"، مضيفا: "نحن اليوم أمام نموذج أمريكي يوغل في استكباره وغلوه لدرجة إهانة حلفاء (أمريكا) وبشكل متكرر"، حسب تعبيره.

وقال نصرالله: "أيا تكن خلفية كلام ترامب عن إمكانية سيطرة إيران على الشرق الأوسط بمدة 12 دقيقة، ولكن هذا يدل على عظمة ايران في عين ترامب، وإيران التي لم تساوم يوما على ثروتها وسيادتها"، مضيفا: "أما حلفاء ترامب الذي باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات هي في عين ترامب ضعيفة ولا تصمد لأسبوعين"، حسب كلامه.

وفي وقت سابق، أكد ترامب مجددا أنهه على الدول التي تحميها الولايات المتحدة أن تدفع مقابل ذلك. وللمرة الثالثة خلال أسبوع، تحدث ترامب خلال تجمع انتخابي للجمهوريين، في ولاية مينيسوتا، عن مطالبته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تدفع المملكة الأموال لأمريكا مقابل حمايتها. وجاء ذلك بعد تصريحات مماثلة في تجمعين بولاية ميسيسبي وولاية ويست فيرجينيا.