دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة، مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 192 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي والاختناق، لافتة إلى أن "بينهم فتاة بحالة حرجة، وخمسة في حال الخطر"، وذلك خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان ناطقه أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه تم "إحباط محاولة لمجموعة مخربين الوصول إلى موقع عسكري"، مضيفا أنه "رصدت قواتنا عدد من المخربين تسلّقوا السياج في جنوب قطاع غزة وقاموا بوضع عبوة ناسفة انفجرت وأشعلت السياج".

وأضاف أدرعي: "بعد ذلك قام المخربون باجتياز السياج والاقتراب إلى موقع عسكري، حيث أطلق جنودنا النار باتجاههم وأحبطوا محاولتهم"، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أسماء القتلى وهم "عفيفي محمود عطا عفيفي (18 عاما)، وأحمد إبراهيم زكي الطويل (27عاماً) وأحمد عبد الله أبو نعيم (17 عاما) من مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحمد عبد الحفيظ يوسف إسماعيل (29 عاماً) من مخيم البريج، وعبد الله برهم سليمان الدغمة (25 عاما)"، بالإضافة إلى فلسطيني- لم تحدد هويته- قُتل شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بمقتل الـ6 ترتفع حصيلة القتلى منذ 30 آذار/مارس الماضي إلى 204 شخصا وأكثر من 22 ألف مصاب.