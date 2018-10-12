موسكو: نأمل عدم وقوع حوادث بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في عدم وقوع حوادث بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، وأن يفكر الجيش الأمريكي بـ"عقلانية"، إذا واجهت سبل التواصل بينهما أي عراقيل.

وقال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، إن "موسكو تأمل بعدم وقوع حوداث بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا"، مضيفا أن "الآلية الحالية لمنع نشوب الصراعات فعالة، على الرغم من عدم وجود ضمانات من حدوث الأعطال".

وأشار بوريسينكو إلى أن الآلية الحالية لمنع نشوب الحرب بين القوات المسلحة الروسية والأمريكية أثبتت فعاليتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكنه أوضح أن "أي آلية قد تنهار في وقت ما. ومع ذلك، فإننا ننطلق من أن الجيش الأمريكي يفكر بعقلانية. ونأمل عدم وقوع الحوادث"، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".

وجاءت تصريحات بوريسينكو تعليقا على إرسال صواريخ "إس-300" الروسية إلى سوريا وردود الفعل الدولية على ذلك. وكانت روسيا أرسلت منظومة الدفاع الجوي إلى سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، بـ"الخطأ" من قبل الجيش السوري، نتيجة غارات المقاتلات الإسرائيلية على اللاذقية، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.