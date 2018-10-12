عائض القرني: السعودية ستبقى صامدة منتصرة أمام كيد الكائدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الداعية السعودي عائض القرني، الجمعة، في الهاشتاغات التي انتشرت على موقع "تويتر" في المملكة العربية السعودية، حول التضامن مع المملكة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والإعلامية بسبب قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال عائض القرني إن "السعودية سوف تبقى بإذن الله صامدة قوية منتصرة أمام كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين، لأنها مهبط وحي وقبلة أُمة وأرض قداسة ومصدر إلهام وحضارة للبشرية"، مختتما تغريده بهاشتاغ "#الوطن_غالي_فلاحياد".

وفي تغريدة أخرى مع هاشتاغ "#الامارات_والسعوديه_معا_ابدا"، أكد القرني أن "الأقلام المستأجرة والوجوه المصطنعة، التي تكالبت ضد وطننا المملكة العربية السعودية، لن تزيدنا إلا تماسكا وقوة مع قيادتنا وسوف يعود أعداء وطننا الحبيب بالخيبة والندامة، والنصر لنا بإذن الله".

وعن هاشتاغ "#كلنا_مع_السعوديه_ايد_واحده"، قال القرني: "لأنها قبلة المُسلمين، ومهبط الوحي، ومهوى الأفئدة، وأرض القداسة، ومُنطلق الرسالة"، مضيفا: "نسألك اللهم أن تحفظ وطننا، وأن توفّق قيادتنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن ترد عنّا كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين".