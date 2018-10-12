السعودية ترحب بتجاوب تركيا مع طلب تشكيل فريق مشترك لكشف مصير خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب مصدر سعودي مسؤول، الجمعة، بما أعلنته الرئاسة التركية عن "تجاوبها مع طلب" السعودية بـ"تشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين" للكشف عن ملابسات اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن المصدر السعودي- الذي لم تذكر هويته-، لافتة إلى أنه "ثمن هذه الخطوة الإيجابية"، مؤكداً "ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه".

وأكد المصدر السعودي "حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كانت الرئاسة التركية قد أعلنت، الخميس، عن خطوة جديدة بشأن واقعة اختفاء خاشقجي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إنه "بناء على عرض من المملكة العربية السعودية، سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة للكشف عن حادثة جمال خاشقجي"، وذلك وفقا لما كشفت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية.