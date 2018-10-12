كيف أجاب السيسي على سؤال بشأن دور محتمل للإخوان في مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت صحيفة كويتية، الجمعة، عن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حوار أجرته معه، وكان من بينها ما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين.

وطرحت صحيفة "الشاهد" الكويتية سؤالا على السيسي حول دور محتمل مستقبلاً للإخوان في مصر، موضحة أنه "رد بحزم" وقال: "طالما أنا موجود في السلطة لن يكون هناك أي دور للإخوان".

وشدد السيسي على أن "الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها".

ويرى السيسي أن "الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة"، معتبرا أن "تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية"، مضيفا أن "مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف"، حسب قوله.