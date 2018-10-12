إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال مصدر مطلع على التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن السلطات التركية لديها دليل يظهر "لحظات مواجهة وقتل" خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأوضح المصدر أن السلطات التركية شاركت أجزاء من التحقيقات التي تجريها مع عدة دول من حلفائها، من بينها دليل يظهر قتل خاشقجي داخل القنصلية. وأضاف المصدر، الذي جرى اطلاعه على المعلومات من وكالة استخبارات دولة غربية، إن "الدليل يظهر وقوع اعتداء ومواجهة داخل القنصلية وأيضا لحظة قتل خاشقجي".

وأضاف أن وكالة استخبارات الدولة الغربية "أُصيبت بالصدمة من الدليل" الذي قدمه المسؤولون الأتراك، وهو دليل صوتي ومرئي. وكان مصدر تركي قال، في تصريحات سابقة لـCNN، إن خاشقجي قتل داخل القنصلية، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات السعودية، التي تؤكد أنه دخل وغادر قنصليتها في إسطنبول.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريرا ذكرت فيه أن السلطات التركية أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن بحوزتها تسجيلات صوتية ومرئية تثبت أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.