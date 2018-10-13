كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر مقربة من عائلة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في تصريحات لـCNN، إن نجله صلاح، غير قادر على السفر خارج المملكة العربية السعودية منذ عدة شهور.

وطلبت CNN التعليق على هذه الادعاءات من المسؤولين السعوديين لكنها لم تحصل على رد بعد، كما حاولت CNN الاتصال بصلاح خاشقجي دون رد.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية أبطلت جواز سفر صلاح خاشقجي، أكبر أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وأوضحت المصادر أن صلاح خاشقجي يعيش حاليا في جدة، بينما يعيش أفراد آخرون من العائلة، منهم طليقة جمال خاشقجي وابنته، في دبي.