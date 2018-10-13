وزير الداخلية السعودي: ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على "شجب" المملكة و"استنكارها" لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات وصفها بـ"الزائفة" و"تهجم" على السعودية حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وزير الداخلية السعودي إن "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى ما وصفه بـ"التعاون مع الأشقاء" في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

وأكد وزير الداخلية السعودي على "حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء خاشقجي". وتؤكد السلطات السعودية منذ بدء أزمة خاشقجي، أنه غادر قنصلية المملكة في إسطنبول بعد وقت قليل من زيارته إليها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما تنفيه السلطات التركية.

وكان مصدر مطلع على التحقيقات الجارية بشأن اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قال في تصريحات لـCNN، إن السلطات التركية لديها دليل يظهر "لحظات مواجهة وقتل" خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.