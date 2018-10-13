الكشف عن اجتماع بين طالبان والمبعوث الأمريكي لأفغانستان في الدوحة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المتحدث باسم حركة طالبان، زبي الله مجاهد، أن اجتماعا بين طالبان ومبعوث أمريكا إلى أفغانستان، قد عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وقال مجاهد في بيان إعلامي، السبت، إن فريقا يعمل في مكتب طالبان السياسي في الدوحة، التقى بالمبعوث، زلماي خليلزادة، في العاصمة القطرية، الجمعة، وقد تم بحث سبل حل المشاكل العالقة في أفغانستان وإنهاء الوجود الأمريكي فيها، خلال الاجتماع.

وختم البيان بالتأكيد على أن أفغانستان دولة مسلمة وتتبع التقاليد الإسلامية، ووجود قوى أجنبية على أراضيها سيشكل عقبة في الطريق نحو تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الطرفان اللذان حضرا الاجتماع اتفقا على عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل.