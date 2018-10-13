اختفاء خاشقجي.. ترامب: سأتحدث مع الملك سلمان قريبا جدا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لم يتحدث بعد مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه أوضح أنه يخطط للقيام بذلك "قريبا جدا".

وأوضح ترامب: "سأتصل في وقت ما بالملك سلمان"، مضيفا أنه سيفعل ذلك قريبا جدا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على "أعلى مستوى". ولم يؤكد البيت الأبيض سوى اتصالات بين جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يقدم ترامب أي معلومات جديدة حول تقييم الولايات المتحدة لما حدث لخاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبدلاً من ذلك، كرر أن الولايات المتحدة "ستكتشف ما حدث" ووصف الأمر بأنه "وضع رهيب".

وذكر ترامب: "لا أحد يعرف حتى الآن" و"الكثير من الناس يتطلعون لمعرفة ذلك لأنه من المحتمل أن يكون وضعًا فظيعًا حقاً لذا سنرى ما يحدث".

ولفت ترامب إلى أنه تحدث إلى وزير الخزانة ستيف منوشين، صباح الجمعة، وقال "إنه سيقرر ذلك" فيما يتعلق بالمضي قدما في حضور مؤتمر الاستثمار السعودي. وأضاف ترامب: "الكثير من الناس يذهبون" و"ربما لن يذهب البعض. سنقرر ذلك قريباً جداً". وفي وقت سابق الجمعة، قال الوزير الأمريكي إنه لا يزال يعتزم حضور المؤتمر.