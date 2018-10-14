تزامنا مع اختفاء جمال خاشقجي.. البحرين تعلن وقوفها إلى جانب السعودية

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه من يحاول "النيل منها"، معتبرة أن السعودية ركيزة الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وذلك بالتزامن مع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونشرت الخارجية البحرينية بيانا، الأحد، أكدت فيه وقوفها إلى جانب المملكة في وجه من يحاول "النيل منها أو يسعى إلى الإساءة إليها"، وعبرت البحرين عن رفضها لكل المحاولات الرامية إلى المساس بسيادة وسياسة ومكانة السعودية.

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واعتبرت البحرين أن السعودية هي "الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة"، وذلك بفضل دورها الرائد في إرساء الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

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وشددت المنامة على وقوفها بثبات، صفا واحدا إلى جانب السعودية في سياساتها "الرشيدة" لمواجهة التحديات والمخاطر، وفي مقدمتها التطرف والإرهاب.

يذكر أن بيان الخارجية البحرينية يأتي بالتزامن مع ما وصفه بعض المسؤولين السعوديين بـ"الحملة الإعلامية" ضد المملكة، على خلفية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.