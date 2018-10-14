بريطانيا وفرنسا وألمانيا: يجب "تسليط الضوء" على اختفاء جمال خاشقجي

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإجراء "تحقيق موثوق" بشأن اختفاء الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، الأحد.

شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أهمية "تسليط الضوء على قضية اختفاء جمال خاشقجي، والذي فقدت عائلته الاتصال به في 2 أكتوبر/تشرين أول"، حسبما جاء في البيان.

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وعبرت الدول الثلاث عن "قلقها البالغ" إزاء هذه القضية، وطالبت بإجراء "تحقيق موثوق"، يظهر الحقيقة الكاملة، ويكشف عن هوية المسؤول عن اختفاء الصحفي والكاتب السعودي.

وفي نفس البيان، حثت لندن وباريس وبرلين، السعودية وتركيا على بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن، وأشارت إلى أنها تنتظر ردا كاملا ومفصلا من جانب الحكومة السعودية، ولفتت إلى أنها وجهت رسالة مباشرة بهذا الصدد إلى الرياض.