جيرارد بتلر يكشف لـCNN سبب غيابه عن افتتاح فيلمه بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الممثل جيرارد بتلر، في مقابلة مع CNN، عن سبب عدم سفره إلى المملكة العربية السعودية لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "Hunter Killer"، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الذهاب إلى السعودية لكنه وجد أن الوقت الحالي "غير مناسب".

وأوضح بتلر أنه قرر إلغاء الزيارة بعد أن سمع عن أزمة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال بتلر إن "التوقيت لم يكن ليكون أكثر سوءاً، سمعنا عن اختفاء خاشقجي قبل يومين من موعد مغادرتنا، ولم يبد بأنها خطوة ذكية".

وأضاف: "الأمر مخز لأنني أردت فعلاً الذهاب إلى هناك، كلنا أردنا ذلك. وأشعر بالسوء فعلاً لذلك وللمعجبين، لكن لم أشعر بأنها الخطوة الصحيحة للقيام بها".

وكان من المقرر عرض الفيلم في السعودية في 9 أكتوبر قبل عرضه عالميا في 25 أكتوبر، وذكر حساب السينما السعودية، على تويتر، التابع لهيئة الإعلام المرئي والمسموع أن بتلر أجل زيارته إلى السعودية لظروف عائلية.