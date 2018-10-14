اختفاء خاشقجي.. الملك سلمان لأردوغان: لن ينال أحد من صلابة علاقتنا

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعبر فيه عن شكره لأردوغان على ترحيبه بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق بقضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال الهاتفي عن شكره لأردوغان على ترحيبه بالمقترح السعودي بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق باختفاء خاشقجي.

وأكد العاهل السعودي على حرص المملكة على الحفاظ على علاقاتها بـ"شقيقتها تركيا بنفس قدر حرص" أنقرة على الحفاظ على هذه العلاقة، وشدد الملك سلمان على أنه لن ينال أحد من هذه العلاقة، وفقا لواس.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الرئيس التركي ثمن العلاقات "الأخوية التاريخية المتميزة" بين البلدين، وعبر عن حرصه على تعزيزها وتطويرها، دون أن يصدر إعلان رسمي من الجانب التركي عن فحوى الاتصال حتى لحظة كتابة هذا المقال.