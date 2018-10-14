بالتزامن مع أزمة خاشقجي.. دول عربية تعلن دعمها للسعودية

نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبّرت دول عربية عدة عن دعمها للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الاتهامات الموجهة لها بما يخص اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، فيما يلي استعراض لأبرز مواقف هذه الدول.

مصر

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد حافظ، أن مصر تتابع بقلق تداعيات أزمة اختفاء خاشقجي، وتشدد على ضرورة كشف الحقيقة عبر إجراء تحقيق شفاف، وتحذر من استباق الأحداث وتوجيه الاتهامات "جزافا"، ومن استغلال هذه القضية سياسيا ضد المملكة العربية السعودية.

بيان صادر عن وزارة الخارجية ___ صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن جمهورية مصر العربية... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, October 14, 2018

الإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بسياستها وموقعها ومكانتها الإقليمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

البحرين

أما البحرين، فعبرت عن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه من يحاول "النيل منها"، معتبرة أن السعودية ركيزة الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي، وفقا لبيان نشرته الخارجية البحرينية الأحد.

الأردن

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن الأردن يقف إلى جانب المملكة في وجه الشائعات التي تستهدفها، مشددة على دعم الأردن للموقف السعودي الذي يغلب الحكمة والعقل في البحث عن الحقيقة.

عُمان

أصدرت السلطنة موقفا مشابها لموقف الأردن، إذ عبرت عن دعمها للموقف السعودي الذي يغلب الحكمة والعقل في سبيل الوصول للحقيقة، وطالبت جميع الأطراف بتجنب إصدار الأحكام المسبقة، وفقا لبيان نشرته الخارجية العُمانية، الأحد.