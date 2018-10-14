نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت السفارة السعودية في أمريكا عن تقديرها للدول التي لم تقفز إلى الاستنتاجات مباشرة خلال إجراء التحقيق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بما فيهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت سفارة المملكة في واشنطن تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن السعودية "تعرب عن تقديرها للجميع، بما فيهم إدارة ترامب لامتناعهم عن القفز إلى الاستنتاجات في التحقيقات الجارية"، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي.

وكانت السعودية قد اقترحت إنشاء فريق تحقيق مشترك مع تركيا لمعرفة مصير الصحفي والكاتب السعودي، وكشف الظروف المحيطة باختفائه، ورحبت بموافقة أنقرة على هذا الاقتراح.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري دون أن يحدد مصيره حتى اللحظة.