منطقة جابر، الحدود الأردنية السورية (CNN)-- رصدت CNN بالعربية، صباح الإثنين، اللحظات الأولى التي صاحبت أجواء افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن سوريا.

وتواجدت زميلتنا هديل غبون، مراسلة CNN بالعربية ناحية الجانب الأردني، حيث التقطت عدساتها مرور أول مسافر، وهو مستثمر سوري مقيم بالأردن اسمه هشام فريون.

ورصدت CNN نشاطا في الحركة، إذ عبرت مجموعة من الأردنيين إلى الجانب السوري في أعقاب افتتاح المعبر.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن تفاصيل إعادة فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا، وفقا لما جاء على موقع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إذ كشفت أمورا عديدة يتلخص أبرزها في أن "الافتتاح سيكون اعتبارا من اليوم الإثنين بالأردن وسوريا من 8 صباحا حتى 4 مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو مسافر عادي. كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية - السورية".

ووفقا لما أعلنته الحكومة الأردنية، فإنه "يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي كما يسمح للسوري المقيم بالأردن او دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على أن تكون وثائق السفر معه سارية المفعول".

كما "يسمح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على أن يكون حاصلا على إقامة أو تأشيرة للدولة المسافر إليها أو القادم منها"، حسب الوكالة الأردنية.

CNN بالعربية رصدت أجواء الافتتاح في اليوم الأول، وكان أول العابرين مسافر عرّف نفسه بأنه مستثمر سوري مقيم بالأردن اسمه هشام فريون.

وقال فريون خلال حديثه: "أنا مستثمر سوري وسوريا كلها آمنة وهذا اليوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عيد.. عيد للشعب العربي كله بالأردن وسوريا.. ولازم أكون أول الناس.. سوريا آمنة 100%.. أنا مستمثر سوري.. أشتغل في الأردن.. أنا مستثمر سوري"، حسب تعبيره.