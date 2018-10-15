لقاء بين مسؤولين سعوديين وأتراك بشأن خاشقجي في مديرية أمن إسطنبول

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وكالة الأنباء التركية الأناضول، الإثنين، عن "لقاء مسؤولين سعوديين وأتراك أعضاء في مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالتحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في مديرية أمن إسطنبول".

ويعد هذا أول اجتماع بين الجانبين منذ الإعلان عن مجموعة العمل الأولية، الخميس الماضي، وأعيد تأسيسها خلال مكالمة هاتفية بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد.

يشار إلى أن مصدرا دبلوماسيا كان قد كشف لـCNN أن المملكة العربية السعودية منحت الإذن للسلطات التركية للبحث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في وقت لاحق الإثنين، وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين على اختفاء خاشقجي لدى دخوله إلى القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يأتي ذلك بعد يوم من مكالمة العاهل السعودي مع الرئيس التركي، إذ اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في اختفاء خاشقجي - في أعقاب إعلان مماثل، الخميس الماضي، عن تشكيل مجموعة عمل بشأن التحقيق.