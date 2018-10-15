فتح معبر القنيطرة المغلق منذ 4 سنوات بين سوريا والجولان

CNN على بوابة معبر الجولان في القنيطرة بعد خضوعها لجبهة النصرة

(CNN)-- شهد جنوب سوريا، صباح الإثنين، فتح معبرين حدوديان أحدهما يؤدي إلى الأردن والآخر إلى مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، طبقا لما رصده فريق CNN المتواجد هناك.

وتم فتح معبر القنيطرة الذي يربط سوريا مع مرتفعات الجولان في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد إغلاق دام لمدة 4 سنوات تقريبا. ويتم تشغيل هذا المعبر بواسطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOT) بالتنسيق من كل من سوريا وإسرائيل، إذ يتواجد حوالي ألف جندي من قوات الأمم المتحدة لتوفيرر الأمن.

كما تم فتح معبر نصيب-جابر الذي يربط سوريا بالأردن في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، وللمرة الأولى منذ عام 2015.

يأتي ذلك في أعقاب استعادة الجيش السوري المدعوم من روسيا السيطرة على أراضيه الجنوبية في وقت سابق من هذا العام.