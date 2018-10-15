الرئيس اليمني يعفي أحمد بن دغر من منصبه ويحيله للتحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الإثنين، إعفاء رئيس الوزراء أحمد بن دغر، من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين معين عبد الملك خلفا له، وذلك بسبب ما وصفه الرئيس اليمني بـ"الإهمال" الذي رافق أداء الحكومة.

وقرر هادي إعفاء بن دغر من مصبه وإحالته للتحقيق بسبب "الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي بتخفيف معاناة" الشعب اليمني، وفقا لما نقلته وكالة "سبأ نيو" اليمنية.

وأتى قرار الرئيس اليمني بناء على معطيات عدة أبرزها عدم "اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي"، وبما يخص انهيار العملة على وجه التحديد، ولفشل الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة إعصار لبان في محافظة المهرة.

وعين هادي سالم أحمد الخبيشي، نائبا لرئيس الوزراء، في حين يستمر باقي الوزراء في أداء مهامهم وفقا لقرار تعيينهم، حسبما ذكرت الوكالة اليمنية.