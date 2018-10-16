أستراليا: لم نتخذ قرارا بشأن نقل سفارتنا إلى القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الثلاثاء، أن بلاده "لم تتخذ" أي قرار بعد بشأن نقل سفارتها إلى القدس.

وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأسترالية، كانبرا، إنه "لم يتم" اتخاذ قرار بعد في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة، إلا أنه لفت إلى أن حكومة بلاده "متفتحة" لتلك المسائل، مضيفاً أن "الاعتراف بالعاصمة أو نقل السفارة" يعدان مسألتان منفصلتان.

وتابع رئيس الوزراء كلامه، قائلاً إن أستراليا" حتى الآن، افترضت أنه من غير الممكن النظر في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاستمرار في السعي لحل الدولتين"، كما أوضح أن بلاده لا تزال ملتزمة "بحل الدولتين"، إلا أن ذلك "لا يسير على ما يرام "ولم يحظ بالكثير من التقدم".

بدوره قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة له على "تويتر"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث هاتفياً مع موريسون و"شكره " على التفكير بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.