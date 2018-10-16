قضية خاشقجي.. 40 دقيقة مدة لقاء بومبيو ومحمد بن سلمان

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى القصر الملكي السعودي، الثلاثاء، للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وفقا للوفد الأمريكي المصاحب للوزير.

واجتمع بومبيو مع ولي العهد السعودي لمدة تراوحت بين 35 و40 دقيقة، وفقا لما رصده الوفد الصحفي المصاحب لوزير الخارجية الأمريكي.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو شكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على التزامه بدعم إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن قضية اختفاء الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن لقاء بومبيو مع الملك سلمان، إن "الوزير شكر الملك على شراكة المملكة العربية السعودية القوية مع الولايات المتحدة"، لافتة إلى أنهما "ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والثنائية".

وأضافت "كما شكر الوزير الملك على التزامه بدعم إجراء تحقيق شامل وشفاف وفي الوقت المناسب بشأن اختفاء جمال خاشقجي".

وعقب لقاء الملك سلمان، اجتمع بومبيو مع وزير الخارجية السعودي، هادل الجبير، فيما قالت نويرت إن وزير الخارجية الأمريكي "شكر" نظيره السعودي على "الشراكة المستمرة"، مضيفة أنهما "تابعا مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، التي نوقشت في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما أضافت نويرت أن بومبيو "كرر قلق الولايات المتحدة إزاء اختفاء جمال خاشقجي"، مشيرة إلى "اتفاقهما على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف وفي الوقت المناسب".

ولم يستغرق اجتماع مايك بومبيو، مع العاهل السعودي أكثر من 15 دقيقة، حسب تقديرات شبكة CNN، استنادا إلى الوقت الذي وصل فيه موكب دبلوماسي أمريكي كبير إلى البلاط الملكي ومغادرته.

ووصل الموكب إلى القصر الملكي الساعة 11:42 صباحا بالتوقيت المحلي للسعودية وغادر بعد 26 دقيقة. وهناك مسافة للمشي من حيث وصول موكب بومبيو إلى حيث التقى الملك سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وذكرت الوكالة أن اللقاء حضره من الجانب السعودي؛ الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير. كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

يشار إلى أن بومبيو وصل إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة ما جرى في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.