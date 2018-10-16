محمد عبده: نرفض التهديدات والهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد الفنان السعودي محمد عبده "الولاء والفداء للملك والوطن"، في أحدث تعليق له على موقع "تويتر"، مؤكدا رفض عائلته "التهديدات" التي تستهدف بلاده وقادتها.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، مساء الإثنين، كتب فنان العرب: "عائلة الفنان محمد عبده وعلى رأسهم محمد بن عبده عثمان آل دهل العسيري ترفض التهديدات والابتزاز والهجمات المغرضة التي تستهدف مملكتنا وقادتها".

وأضاف عبده أن عائلته "تجدد الولاء والفداء للملك والوطن وتؤكد الثقة بحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقهم الله وخذل من عاداهم"، حسب قوله.

ولم يذكر عبده موضوعا محددا، لكن تعليقه عبر "تويتر" يأتي بالتزامن مع تصاعد أزمة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتغطية الإعلامية المواكبة للحدث.