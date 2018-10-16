بعد مكالمة ترامب والملك سلمان عن خاشقجي.. بومبيو يصل إلى السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة قضية الصحفي والكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير والسفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان ، بومبيو بالمطار، حيث من المقرر أن يتناول الغداء نظيره السعودي ومن ثم العشاء مع ولي العهد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه اتصل بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي نفى بدوره علمه بما حدث للصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي. وأشار ترامب إلى أنه سيرسل وزير الخارجية للقاء الملك سلمان، فورا، كما كشف أيضاً أنه استنتج من حديث الملك سلمان أن "قتلة مارقين" ربما كانوا خلف مقتل خاشقجي.

وقال مصدران في وقت لاحق، إن السعوديين يحضرون تقريرا يفيد بأن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته" إلى المملكة، كما ذكر أحد المصدرين أنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وأوضح أحدهما أن التقرير ما زال قيد الإعداد، مضيفا أن "الأمور قد تتغير".

ويذكر أنه لم يتسن لـCNN الاطلاع، حتى الآن، على أي نسخ أولية من التقرير.

بدورها، طالبت أسرة خاشقجي، في أول بيان لها منذ اختفائه، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في "موته"، بحسب البيان الذي حصلت CNN على نسخة منه.

وقالت الأسرة في بيانها: "نحن نتابع، بحزن وبقلق، الأنباء المتضاربة بشأن مصير والدنا بعد فقدان الاتصال معه، قبل أسبوعين، عندما اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. إن عائلتنا مصدومة، وتتوق إلى أن نكون سوية في هذا الوقت المؤلم".