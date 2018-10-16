بومبيو يطلع ترامب وبولتون على فحوى اجتماعاته بالقيادة السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، على فحوى اجتماعه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وفقا لبيان صدر الثلاثاء عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.

وذكرت نويرت في البيان أن بومبيو أجرى لقاءات "مباشرة وصريحة" مع القيادة السعودية، وشدد على أن الهدف الرئيسي من زيارته هو معرفة مصير الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي وملابسات اختفائه.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي طالب القيادة السعودية بإجراء تحقيق "شفاف وشامل وفوري" بقضية خاشقجي وأبلغ بعد ذلك ترامب وبولتون بما حدث خلال اللقاءات.

يذكر أن بومبيو يقوم بزيارة للسعودية، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يغادرها متجها إلى تركيا الأربعاء، للاجتماع بالجانب التركي للاطلاع على آخر تطورات التحقيق الذي تجريه أنقرة بالاشتراك مع الرياض باختفاء الصحفي السعودي.