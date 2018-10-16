السعودية تعلن "تحرير" رهينة فرنسي لدى الحوثيين في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها "حررت" رهينة فرنسي، كان محتجزا لدى الحوثيين منذ يوليو/تموز الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر مصدر مسؤول لواس، الثلاثاء، أن السعودية "حررت" الرهينة الفرنسي، ألان كوما، بناء على طلب من الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاق سراحه.

وأشار المصدر إلى انه تم التنسيق مع القوات المشتركة للسماح لطائرة فرنسية بالدخول إلى الأجواء اليمنية، وأخذ الرهينة، الذي قبض عليه الحوثيون في مدينة الحُديدة، من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.