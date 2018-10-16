كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مصدران إن السعوديين يحضرون تقريرا يفيد بأن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، "قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته" إلى المملكة.

وذكر أحد المصدرين أنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وأوضح أحدهما أن التقرير ما زال قيد الإعداد، مضيفا أن "الأمور قد تتغير".

ويذكر أنه لم يتسن لـCNN الاطلاع، حتى الآن، على أي نسخ أولية من التقرير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، إنه استنتج من الحديث الذي دار بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين، أن "قتلة مارقين" قد يكونوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وأمر ترامب، وزير خارجيته، مايك بومبيو، بالتوجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان، وبحث قضية اختفاء جمال خاشقجي.