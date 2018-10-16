ترامب عن إعداد السعوديين تقرير عن خاشقجي: حتى الآن مجرد شائعات

كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

إليكم كل ما نعرفه من حقائق عن اختفاء جمال خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ما أفاد به مصدران لـCNN عن أن السعوديين يعدون تقريرا يفيد بموت الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بالخطأ خلال استجوابه، مشددا على أنه لا يعلم ما إذا كانت تصريحات المصدرين دقيقة أم مجرد شائعات.

وقال ترامب خلال وجوده في ولاية جورجيا: "لا أعلم، علي أن أرى ما سيقولونه"، وأضاف قائلا: "لا أحد يدري إذا كان هذا التقرير رسميا، حتى الآن، هي مجرد شائعات".

وشدد الرئيس الأمريكي مجددا على تمسكه بمعرفة ما حدث لخاشقجي، ونوه إلى أن السعودية وتركيا تعملان معا للكشف عن حقيقة ما جرى للإعلامي السعودي.

وفي وقت سابق الإثنين، ذكر مصدران لـCNN أن السعوديين يحضرون تقريرا ينص على أن موت خاشقجي جاء بالخطأ خلال استجوابه، وخلص إلى أن الهدف كان اختطاف الإعلامي السعودي وليس قتله.

وذكر أحد المصدرين أنه "من المحتمل أن التقرير سيخلص إلى أن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، والأشخاص المتورطون سوف يحاسبون".

وأوضح أحدهما أن التقرير ما زال قيد الإعداد، مضيفا أن "الأمور قد تتغير".

ويذكر أنه لم يتسن لـCNN الاطلاع، حتى الآن، على أي نسخ أولية من التقرير.