دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في المنطقة الشمالية الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى مقتل طاقمها.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية بأنه "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الإثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي".

وأشار المصدر إلى "بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، حس ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.