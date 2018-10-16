أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ترك وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، الباب مفتوحا أمام إمكانية تدخل أمريكا في التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما أنه رفض التعليق على مدى مصداقية التحقيقات الجارية حاليا في القضية.

وقال سيشنز خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن القضية تخضع لتقييم جدي، وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدرك مسؤولياته.

ورفض وزير العدل الأمريكي التعليق على ما سيجري بشأن التدخل الأمريكي في التحقيقات دون أن يستبعد الأمر أو ينفيه، وأكد أنه سيتحدث إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، ليعلم ما جرى خلال الزيارة التي أجراها إلى السعودية الثلاثاء.

يذكر أن خاشقجي كان قد اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.