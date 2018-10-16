ترامب بعد اتصاله بالأمير محمد بن سلمان: نفى علمه بما حدث في القنصلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتصال مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أخبره خلاله الأمير محمد بأن لا علم له بما حدث داخل القنصلية، وكشف أنه بدأ تحقيقا شاملا وكاملا بقضية اختفاء الإعلامي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لقد تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي وقد نفى بشكل قاطع علمه بما جرى في القنصلية السعودية في تركيا، وكان مع وزير الخارجية مايك بومبيو..".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى قائلا: "لقد أخبرني أنه فتح تحقيقا، وسيوسعه على الفور ليكون كاملا وشاملا، ستظهر الأجوبة قريبا".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أجرى زيارة للسعودية التقى خلالها بالملك سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير، إلى جانب ولي العهد.