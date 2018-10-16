كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قرار حضور وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منشن، لمؤتمر الاستثمار السعودي، يعود للأخير، منوها إلى أنه لايزال يمتلك الوقت لتقرير مشاركته من عدمها، كما تطرق ترامب لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الرياض، مشيرا إلى أن لديه توجيهات بمعرفة ما جرى.

وقال ترامب عن مشاركة منشن في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة السعودية: "هو من سيتخذ قراره"، وأشار إلى أنه لديه وقت لتحديد ما إذا كان سيلغي مشاركته في المؤتمر.

أما عن ذهاب بومبيو للسعودية، فكشف الرئيس الأمريكي أن لدى وزير خارجيته تعليمات بمعرفة ما حدث مع خاشقجي، وأضاف قائلا: "إنها وضعية مزرية.. لا أحبذها أبدا"، على حد تعبيره.

يذكر أن وفدا تركيا دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل التحقيق والكشف عن تفاصيل اختفاء الإعلامي السعودي، الذي فُقد بعد دخوله إلى القنصلية في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.